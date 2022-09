SAN STINO - Gratta un biglietto del concorso Maxi Miliardario da 20 euro e ne vince 50mila. La fortuna ha premiato il cliente che ieri alle 13 è entrato al Bar Ricevitoria Boattin di via Stazione. Ha acquistato un paio di grattini e ha scoperto i numeri. Nel tagliando del Maxi Miliardario, il terzo del pacco di biglietti, è comparso il 34. Sotto il numero fortunato c'è scritto 50mila euro, l'importo della vincita.

Ricevitoria

Ezio Boattin e il nipote Alessandro sono soci nella gestione della ricevitoria, vicinissima alla stazione ferroviaria. È qui che nel primo pomeriggio di ieri si è fermata la dea bendata. «Dopo avere grattato - racconta Ezio - il cliente si è avvicinato con il biglietto e mi ha detto che aveva vinto 50mila euro. Senza guardare il biglietto, pensavo scherzasse. Tant'è che gli ho risposto che la vincita era di 50 euro. Per verificare, ho passato il Maxi Miliardario nella macchinetta della Lottomatica, ho chiamato il cliente per nome e gli ho confermato che la vincita era di 50mila euro».

Identità nascosta

Per evitare di rivelare l'identità del vincitore, al Bar Ricevitoria dove in quel momento c'erano diversi clienti la vincita non è stata festeggiata. «Sono certo - dice Ezio - che chi si porta a casa questa bella cifra saprà dimostrare la sua gioia e la sua riconoscenza. Lo conosciamo come una persona generosa e che sa come comportarsi».

Bar fortunato

Per il Bar Ricevitoria Boattin vicino alla stazione quella di ieri è l'ennesima vincita con i gratta e vinci. Nel 2009 una schedina Win For Life da 2 euro venduta nello stesso locale è stata la prima vincita del Veneziano di un vitalizio di 4mila euro al mese per 20 anni e 12.555 euro subito, valore totale di circa 1 milione di euro. Lo scorso maggio, al Bar Ricevitoria Boattin con un gratta e vinci il fortunato possessore del biglietto si è portato a casa 10 mila euro. Al Super Enalotto si sono registrate anche alcune vincite da 20 e 30 mila euro.