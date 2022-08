Trieste. Rubava Gratta e vinci in tabaccherie e autogrill: arrestato un 35enne

TRIESTE - Un uomo di 35 anni, cittadino romeno, destinatario di un ordine di custodia cautelare per furti e rapina commessi assieme ad altri connazionali in tabaccherie e autogrill, è stato arrestato dalla polizia nei pressi di Trieste, mentre si trovava a bordo di una Mercedes diretta in Romania. A svolgere gli accertamenti è stata una volante del Commissariato Duino - Aurisina, nel corso dei consueti controlli di retro valico. Secondo quanto emerso, l'uomo si era reso responsabile, con altri connazionali, di ripetuti furti con incursioni notturne in tabaccherie, dalle quali il gruppo rubava fondocassa, stecche di sigarette e Gratta e vinci. I tagliandi venivano poi effettivamente raschiati e le vincite riscosse dagli stessi componenti della banda. In un'occasione, inoltre, il cittadino comunitario si era introdotto con i connazionali in un autogrill della provincia di Varese e aveva minacciato l'addetta con un piccone; la donna era stata quindi costretta a consegnare ai rapinatori, tutti col volto travisato, quasi 600 euro in contanti e un pacco di Gratta e vinci che avevano poi fruttato altri 1800 euro circa di guadagno. Il 35enne è stato arrestato e portato nel carcere di Trieste a disposizione dell'autorità giudiziaria.