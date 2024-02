MOTTA DI LIVENZA (TREVISO) - ​A terra nessun segno di frenata: 19enne sbanda con la moto e perde la vita. La vittima è Edoardo Bernardi, originario di San Giovanni, una frazione di Motta di Livenza, residente con la famiglia prima a San Stino di Livenza e da poco a Caorle. Ieri stava andando al mare in sella alla sua Honda. La tragedia si è consumata poco dopo l’ora di pranzo. Edoardo in sella a una Cbr 650 stava percorrendo la strada metropolitana che da San Stino porta verso Caorle. Giunto in prossimità della località “Contarina” il giovane ha perso il controllo della due ruote. La moto è sbandata invadendo la corsia di marcia opposta e finendo contro un platano.



IL VOLO

Nello schianto il 19enne è stato sbalzato di sella finendo sulla scarpata laterale, a quasi cinque metri di distanza dall’impatto. L’allarme è arrivato verso le 13.30 al 118 che ha mobilitato i soccorritori. Dalla centrale operativa del Suem di Mestre hanno allertato i sanitari del Punto di primo intervento di Caorle, arrivati con l’ambulanza sul luogo dell’incidente, e l’elicottero del servizio di emergenza regionale alzatosi in volo da Padova. All’arrivo però del personale di Caorle, Edoardo non dava alcun segno di vita. Ogni tentativo di rianimazione non è purtroppo servito per far ripartire il cuore del giovane Sanstinese. Sul posto la Polizia locale, oltre ai Vigili del fuoco del distaccamento di Portogruaro. Tutto è ora al vaglio della Polizia locale che dovrà chiarire cause e responsabilità, anche se secondo una prima sommaria ricostruzione pare non vi siano altri mezzi coinvolti nello schianto.

La mamma , informata, è corsa sul luogo della tragedia e d è stata colta da malore. È stata ricoverata in ospedale a Portogruaro Maria Cele b rin, originaria di San Stino e residente a Caorle. Ieri la donna aspettava il figlio a casa, in via Lepanto nella zona di Porto Santa Margherita, dove però Edoardo non è mai arrivato. La strada metropolitana 59 è stata immediatamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi dell’incidente.



CHI ERA

Studente a Portogruaro, Edoardo Bernardi aveva frequentato il liceo Marco Belli. Appassionato della moto, nei social aveva postato delle belle foto spensierate mentre percorreva qualche strada di montagna in sella alla sua Honda. E ra un ragazzo socievole che aveva saputo farsi voler bene tra i suoi coetanei. La mamma Maria aveva postato le foto del figlio in occasione del suo compleanno lo scorso 20 gennaio. Edoardo aveva infatti da poco compiuto 19 anni. Quella giovane vita spezzata una domenica pomeriggio come tante.

Pur di San Stino il giovane era rimasto legato a Motta grazie alla Mottense, la società ciclista con cui aveva corso da agonista fino ai 14 anni. Poi aveva smesso con le gare ma ogni tanto continuava a dare una mano. La società ciclistica ricorda Edoardo così: «Un ragazzo composto e a modo, sempre ben voluto dai compagni di strada. Ha corso con la GS Mottense le categorie giovanissimi ed esordienti lasciando un ricordo indelebile. Tutta la GS si unisce al lutto di tutta la famiglia». Il papà Vanni, molto conosciuto a San Giovanni di Motta, gestisce con un socio il ristorante birreria “I Templari”, in via Crevada a Susegana. Grande il lutto nella comunità mottense e tra i colleghi di Vanni.



IL SECONDO INCIDENTE

Un altro incidente è successo ieri, dopo le 19, a Nervesa, all’altezza della pizzeria “La strana coppia”. Il bilancio è di due auto coinvolte e tre feriti, di cui uno grave elitrasportato al Ca’ Foncello per una lesione alla spina dorsale. Gli altri due feriti non sono in gravi condizioni. Sul posto oltre al Suem e alle forze dell’ordine per i rilievi, anche i Vigili del fuoco.