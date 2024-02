SAN STINO - «Edoardo ha avuto un incidente». La mamma corre sul luogo della tragedia e viene colta da malore. È stata ricoverata in ospedale a Portogruaro Maria Celeprin, originaria di San Stino e residente a Caorle. Ieri la donna aspettava il figlio a casa, in via Lepanto nella zona di Porto Santa Margherita, dove però Edoardo non è mai arrivato. La sensazione che qualcosa di brutto fosse accaduta si è materializzata all’arrivo di quella terribile telefonata nella quale ha saputo dello schianto. Il telefono di Edoardo che squillava a vuoto aveva già fatto capire alla mamma quanto fosse successo.