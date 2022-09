CORTINA D'AMPEZZO - Un colpo di fortuna, quello che tutti sperano di avere quando sono alle prese con un gratta e vinci, ha tramutato la speranza in realtà per un anonimo giocatore. Solitamente sono gratta e perdi, ma venerdì la sorte ha voluto benedire un cortinese che aveva comprato un biglietto da venti euro del Miliardario maxi. Gratta, gratta e gratta e alla fine il numero magico, quello che a volte ti cambia anche la vita, si è materializzato regalando la bella cifra di 100mila euro. La vincita è stata fatta venerdì verso le 17 al bar alla Stazione di Cortina d'Ampezzo. L'uomo non avrebbe però realizzato subito il colpo di fortuna. «Pensava di aver vinto solo 100 euro - racconta la barista Jessica de Zanna che con le sue mani aveva staccato il biglietto fortunato -, invece, dopo la verifica con la macchinetta, gli ho detto che erano 100mila. Ha cambiato letteralmente espressione, restando senza parole». Dopo un primo momento di incredulità l'uomo si è ripreso e ha offerto da bere a tutti. «Ha detto che si ricorderà anche di me - racconta ancora la de Zanna - e non capita sempre. Ci fa piacere che la somma sia andata ad un lavoratore, una persona normale alla quale quei soldi faranno comodo». Massimo il riserbo sul giocatore baciato dalla fortuna anche se è ben conosciuto dalla barista, trattandosi di un residente che frequenta spesso il locale. «Viene tutti i giorni a bersi il caffè - racconta la donna - e quasi sempre acquista un biglietto». Il numero aureo è stato il 45, grazie al quale l'uomo ha realizzato il sogno di tanti giocatori di portare a casa un bel gruzzoletto. Certo, non ti cambia la vita, ma con 100mila euro si possono rafforzare le difese immunitarie di fronte a tempi sempre più difficili sotto il profilo economico. (lm)