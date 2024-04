Vincere un milione di euro e sperperare tutto nel giro di qualche anno. È quello che ha fatto un 36enne americano, che ha voluto raccontare quanto sia facile scendere dal paradiso all'inferno in pochissimo tempo. Inferno, quello che come lui vivono tutte le persone che non riescono a liberarsi della terribile dipendenza del gioco d'azzardo, in grado di portarti via tutto. All'uomo, infatti, che ha preferito restare anonimo, oggi non gli è rimasto più nulla.

La vincita

Il 36enne, originario della Virginia (Stati Uniti) ha voluto raccontare la sua vicenda al programma radiofonico The Ramsey Show, che si occupa soprattutto di tematiche finanziarie. Ha spiegato di essere un giocatore d'azzardo abituale, che nel 2016 grazie a un gratta e vinci si è intascato un milione di dollari. Un vero e proprio calice avvelenato da cui attingere: la vincita non lo ha di certo guarito dalla sua dipendenza, anzi. «Dopo aver vinto, ho iniziato a giocare nei casinò e alle scommesse sportive. Non ho mai smesso», racconta con imbarazzo l'uomo.

Oggi non ha più nulla

Di tutto quel patrimonio, oggi resta solo un lontano ricordo. Il 36enne ha perso tutto al gioco, senza riuscire nemmeno a ripagare i suoi due prestiti studenteschi (dal valore di circa 26 mila dollari) ed è costretto a lavorare in un ristorante. Vive una vita normale, con uno stipendio che gli consente di arrivare a fine mese, ma niente di più. Negli ultimi tempi, si è rivolto a un'associazione specializzata che dovrebbe aiutarlo a guarire dalla sua dipendenza, l'unico modo per potersi sentire finalmente tranquillo con la propria vita.