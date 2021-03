«Non mi sento bene», ex consigliere comunale muore tra le braccia dell'amico

All'improvviso è stato colto da un malore, Tarcisio Vio muore tra le braccia dell'amico. La tragedia si è consumata questa mattina verso le 10.30 lungo l'argine del Tagliamento. Vio, 60 anni e postino a Portogruaro, è deceduto per un infarto mentre stava passeggiando lungo l'argine a San Giorgio. Per lui solo il tempo di dire all'amico che non si sentiva bene, poi la caduta a terra. Immediata la richiesta di auto al 112 friulano. Sul posto sono arrivati i sanitari di Latisana, Portogruaro e Treviso, arrivati in elicottero mentre l'amico cercava di rianimarlo. Purtroppo dopo un'ora di tentativo per Tarcisio Vio, ex consigliere comunale a San Michele, non c'è stato niente da fare:è deceduto tra le braccia dell'amico.