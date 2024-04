Vede le fiamme uscire dal cofano, si mette in salvo prima che l'auto venga avvolta dal rogo

PORTOGRUARO - All'improvviso vede le fiamme e riesce a mettersi in salvo prima che l'auto vada completamente distrutta. È successo oggi, mercoledì 3 aprile, verso le 15:50, a Portogruaro. G.L, 42 anni di Concordia Sagittaria, si trovava alla guida di una Renault Modus lungo via Sardegna. L'uomo all'improvviso ha notato del fumo e poi le fiamme uscire dal vano motore. È riuscito a fermare l'auto e a mettersi in salvo quando all'improvviso le fiamme si sono estese al resto della vettura. Immediata la richiesta di aiuto è arrivata al 115 che ha inviato sul posto i vigili del fuoco di Portogruaro insieme alla polizia locale del distretto del Portogruarese e ai sanitari del 118.

Fortunatamente l'uomo ne è uscito incolume anche se inevitabilmente spaventato. L'auto è andata completamente distrutta mentre gli investigatori stanno cercando di appurare le cause del rogo.