SAN DONÀ - Si sono salvati grazie al sangue freddo e alla prontezza di riflessi dell'istruttrice. Momenti di paura ieri mattina nel cielo di San Donà. Una delle istruttrici del Club di volo Papere Vagobonde, l'associazione sportiva che gestisce l'aviosuperficie di Caposile, stava infatti effettuando una lezione di volo con un allievo a bordo di un ultraleggero, un Texan biposto acquistato di recente. Improvvisamente però il motore del velivolo si è spento, senza che in precedenza ci fosse il segnale di qualche anomalia. Constatata l'impossibilità di riavviare il motore, l'istruttrice dimostrando una grande abilità, è riuscita a mettere in atto una serie di manovre che le hanno consentito di planare sulla pista dell'aviosuperficie evitando un impatto violento con il suolo. Illesi i due aviatori, anche il velivolo non ha riportato danni.

PRONTEZZA DI SPIRITO

Sul posto sono intervenuti, allertati per scrupolo dai responsabili dell'associazione, i vigili del fuoco di San Donà che hanno accertato l'assenza di danni al velivolo e che i due occupanti non avessero ferite, concludendo il loro intervento in pochi minuti. «La nostra istruttrice ha dimostrato una grande preparazione - spiega Erik Kustatscher, responsabile dell'aviosuperficie -. Stava effettuando un volo di addestramento, improvvisamente il motore si è spento, grazie anche alla sua lunga esperienza è riuscita a mantenere la lucidità necessaria per atterrare in pista senza che ci fosse alcun problema. Ora sarà necessario capire il motivo per cui si è spento il motore».