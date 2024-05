Bologna, aeroporto chiuso per ore e voli dirottati: trovata una pistola in una valigia. «Ma era un errore»

Aeroporto di Bologna chiuso per due ore e voli dirottati per sicurezza. Ma è un errore. È quanto trapela da fonti investigative. All'origine di tutto, spiegano gli inquirenti, un nuovo macchinario arrivato di recente all’aeroporto che, non è ancora chiaro se per errore umano o tecnico, avrebbe creato un alert in quanto sembrava ci fosse una sagoma di una pistola in una valigia. L'Aeroporto Marconi era rimasto chiuso dopo che gli agenti della Polaria avevano trovato «una pistola in una valigia». Tre voli in arrivo, da Brindisi, Bruxelles e Stoccolma, erano stati dirottati su destinazioni alternative. E tutti i voli previsti dalle 14.30 in poi sono invece slittati al tardo pomeriggio.