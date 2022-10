Vazzola. Tragedia sfiorata, ultraleggero precipita in un vigneto: pilota si allontana prima dell'arrivo dei soccorsi

VAZZOLA - Un ultraleggero è caduto nel bel mezzo di un vigneto. Poteva essere una tragedia quella di oggi, 16 ottobre. Intorno alle 16.30 un aereo ultraleggero ha effettuato un atterraggio di emergenza in un vigneto di via Bosco a Vazzola. In quel momento tra le vigne non c'era nessuno e anche il pilota non è rimasto ferito. Anzi, all'arrivo dei vigili del fuoco, del Suem e dei carabinieri, si era già allontanato. I pompieri, arrivati da Conegliano, si sono occupati di mettere in sicurezza il velivolo e hanno terminato le operazioni dopo circa un'ora.