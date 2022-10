Cessna precipita in fase d'atterraggio: morta una 34enne, gravissimi il pilota e altri 2 passeggeri. «Si è spezzato in più parti»

CURTATONE (Mantova) - Tragedia nel mantovano oggi pomeriggio - 2 ottobre - dove un piccolo aereo, un Cessna 172, è precipitato a circa 500 metri dal campo di volo di Ponteventuno a Curtatone (Mantova): il bilancio è di una donna morta e tre feriti, due gravissimi. Il velivolo si è schiantato a terra spezzandosi in più parti mentre era in fase di atterraggio.

Secondo le prime informazioni i quattro, due uomini e due donne, tutti veneti, avevano noleggiato il velivolo, un Cessna, al campo volo e stavano rientrando. L’incidente è accaduto nel primo pomeriggio. La vittima è una donna veronese di 34 anni, residente nel capoluogo. Il pilota è anche lui veronese, 39enne e residente a Pescantina, come veronese un altro dei passeggeri, mentre l'altra donna a bordo è padovana. Tutti e tre sono ricoverati in ospedale. Hanno riportato tutti politraumi e le loro condizioni vengono definite gravi dai sanitari, in due casi gravissime.

L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) «ha disposto l'apertura di un'inchiesta di sicurezza e l'invio di un proprio investigatore» sul luogo . Ignote ancora le cause dell'incidente, da attribuire con ogni probabilità ad un errore del pilota, descritto come esperto di volo, ma su altri tipi di aerei e non sul Cessna che era stato noleggiato dal gruppo di amici.

I soccorsi

La donna è stata estratta dalle lamiere già morta, mentre i tre compagni di viaggio sono stati trasportati in codice rosso negli ospedali Poma di Mantova, Cremona e agli Spedali civili di Brescia.

Il precedente: l'aereo caduto nel Bergamasco nel 2019