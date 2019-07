Ultraleggero atterra senza carrello, panico e passeggeri sotto choc

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASIAGO -nella tarda mattinata di oggi all'. Attorno alle 11.30 un aereo ultraleggero, proveniente da Ozzano (Bologna), con a bordo una coppia di nazionalità tedesca. ha effettuato, per cause in corso di accertamento, un atterraggio senza carrello e nell'impatto ha perso parecchio carburante che si è riversato sulla pista. I due occupanti sono rimasti incolumi, maImmediato l'arrivo sul posto di una squadra dei vigili del fuoco del locale distaccamento, congiuntamente alla squadra di emergenza dello stesso aeroporto, hanno tamponato la perdita di carburante, prodottasi da un’ala durante il contatto con la pista. Il carburante presente nelle ali è stato travasato su degli idonei contenitori. L’aereo, un VL3 Evolution, è stato successivamente issato da un carello gru per liberare la pista di volo di nuovo fruibile dopo l’incidente aereo.Le cause del sinistro sono al vaglio dei tecnici dell’ente aereonautico. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 13.