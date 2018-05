di Alberto Comisso

PRAVISDOMINI Ci sarebbe potuto scappare il morto. Un ultraleggero in fase di atterraggio sull'aviosuperficie di Pravis ha tranciato di netto con l’elica anteriore, un cavo dell'Enel di media tensione. La cabina in plexiglass si è danneggiata e si è prodotta una perdita di carburante dall'ala. Poteva essere una tragedia e invece non è successo nulla di grave. Il velivolo è atterrato senza alcuna conseguenza per gli occupanti: un uomo di 48 anni ed una donna di 56, entrambi residenti a Padova, partiti dall’aeroporto “Gino Allegri”. Un centinaio di abitazioni sono rimaste senza corrente elettrica per ore.



Il sindaco del Comune pordenonese ha chiesto un incontro urgente all'Enel: pochi mesi fa era successo un altro incidente analogo:

«È necessario segnalare meglio quei tralicci».