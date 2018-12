© RIPRODUZIONE RISERVATA

SERNAGLIA - Spettacolare incidente sul Piave: un aereovolando a bassa quota sul greto del fiume a(Sernaglia) ha toccato l'acqua con il carrello e si è cappottato. L'acqua in quel punto del fiume non era alta e il pilota, residente a, è sceso del tutto incolume con le sue gambe e preso in cura dal personale del suem 118 intervenuto con l’elisoccorso. Fosse caduto appena venti-trenta più in là, dove l'acqua era più profonda, l'uomo non sarebbe riuscito ad uscire dal velivolo.L'incidente è avvenuto prima delle 14 all'altezza di Passo Barca. Accorse sul posto diverse squadre dei pompieri e il personale dell’equipaggio dell’elicottero Drago 81, già in volo per le ricerche del pescatore disperso a Chioggia . Sono ora in corso le valutazioni dei vigili del fuoco per il recupero del velivolo, affondato capovolto con il solo carello visibile all’esterno al centro del fiume.