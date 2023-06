SAN DONÁ - Critiche su Facebook per un presunto disservizio, l’Ulss 4 prima verifica e poi querela l’ex assessore sandonatese Stefano Serafin. È di mercoledì il post pubblicato da uno dei componenti della giunta uscente guidata dall’ex sindaco Andrea Cereser, titolare dei referati di sport, qualità della vita, innovazione, agenda digitale e gemellaggio.

IL POST

“È pericoloso dire cosa si pensa di un sistema sanitario lasciato andare in malora – aveva scritto – da una politica orientata al privato. Oggi al Pronto soccorso di San Donà, per effettuare esame ecodoppler ed escludere una possibile trombosi venosa (codice urgente), si scopre che in tutta la Ulss 4 tale esame si fa solo il martedì. Mi dicono i gentilissimi infermieri che una volta facevano anche il giovedì ma adesso basta. Se uno avesse veramente una trombosi, dovrebbe andare a Mestre, Treviso o in altri ospedali”. Quindi l’affondo “politico” dell’ex assessore Serafin: “Questa la sanità modello del Veneto di Zaia e di una inesorabile riduzione dei servizi. Continuiamo a dire che la nostra Ulss è un gioiello di efficienza caro direttore Mauro Filippi, complimenti”.

Filippi che, in quanto taggato, ha letto il post, non l’ha presa ovviamente bene. Prima ha accertato i fatti e poi ha deciso di procedere con querela. In una nota ufficiale l’azienda sanitaria sottolinea che “l’ecodoppler è stato regolarmente effettuato. Al termine delle valutazioni del caso – sostiene l’Ulss 4 – è stato dimesso con il codice triage già rilevato all’ingresso del Pronto soccorso: codice bianco, cioè una prestazione sanitaria non urgente e quindi differibile”. «Al Pronto soccorso – commenta il direttore generale dell’Ulss 4 – vengono eseguiti tutti gli accertamenti necessari seguendo il criterio della gravità dei pazienti che si presentano. Nel caso in questione l’ecodoppler è stato eseguito regolarmente, confermando il codice bianco attribuito al paziente all’ingresso in Pronto Soccorso. Ed anche relativamente all’attività di ecodoppler, ordinaria o programmata, in ospedale viene assicurata tutti i giorni». Serafin, a dire il vero, ha poi aggiunto un commento come “aggiornamento del post”, scrivendo che l’esame era stato effettuato, lasciando però in evidenza quello con le accuse iniziali.

Considerato lo svolgimento dei fatti e non ritenendoli corrispondenti alle critiche espresse dall’ex assessore, il direttore generale ha deciso di dare mandato ai legali dell’Azienda sanitaria per procedere con la querela. «Affermare che un servizio non viene erogato mentre si è in attesa del medico che si sta organizzando per eseguirlo, è un fatto grave. È una mancanza di rispetto nei confronti del personale – conclude Filippi –, per questo l’Ulss 4 querelerà chi ha denunciato il fatto».