Jannik Sinner, il trofeo di Miami realizzato dal trevigiano Marco Varisco

TREVISO - Jannik Sinner secondo al Mondo, il trofeo di Miami è "made in Treviso". A forgiare nel cristallo la coppa vinta dal campione del tennis è stato il maestro Marco Varisco, artista trevigiano molto conosciuto a livello nazionale e internazionale.

Luca Zaia: «Un pezzetto di Veneto in questa vittoria»

Una firma impossibile da non riconoscere quella del maestro del cristallo trevigiano che utilizza una tecnica antichissima e allo stesso tempo innovativa. «Il trofeo alzato da Jannik Sinner a Miami è "made in Veneto" - scrive il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, sui suoi profili social - La splendida coppa in cristallo è stata realizzata infatti dal maestro Marco varisco, artista trevigiano stimatissimo. Un "pezzetto" di Veneto c'è anche in questa splendida vittoria che colloca il nostro Jannik al secondo posto del ranking Atp».

Le opere di Varisco nel Mondo

Le opere di Varisco sono esposte ormai in tutto il Mondo.

Al Capital Museum di Pechino c'è il Prisma in cristallo molato utilizzato con fini scientifici per studiare la rifrazione della luce. Al Victoria Albert Museum di Londra è invece esposto il Venetian Mirror, creato da Varisco in collaborazione con Fabrica, che rappresenta uno specchio che riflette solo le immagini immobili e non quelle in movimento. Un'opera in cristallo è anche stata esposta al Guggenheim Museum di New York.