Il maestro Varisco e quel trofeo per il campione Sinner: «Pensavo fosse un pesce d'aprile!»

di Maria Elena Pattaro

C'è un po' di Veneto al trofeo di Miami che ha visto trionfare Jannik Sinner: quel trofeo, difatti, è "made in Treviso". A forgiare nel cristallo la coppa vinta dal campione del tennis è stato il maestro Marco Varisco, artista trevigiano molto conosciuto a livello nazionale e internazionale.

Varisco ci ha aperto le porte del suo laboratorio e si è seduto al tornio: "E' stata una sopresa anche pe me. Non pensavo che il mio vaso finisse all'Atp. Vi mostro come ho inciso la coppa, ispirandomi alla racchetta da tennis. Il mio segreto? Fare le cose con il cuore".