di Davide Tamiello

MIRA - La famiglia, ora, ne è convinta: quel corpo trovato nell'idrovia appartiene a Henry Kazim , il 19enne rugbista scomparso nel nulla un mese fa. Il padre del giovane, mercoledì, giorno del rinvenimento del cadavere, aveva chiesto subito un confronto alle autorità per un'eventuale identificazione. Cosa non facile persino per un genitore, visto che il corpo, rimanendo in ammollo per così tanto tempo, è fisicamente irriconoscibile. E infatti, a un primo sguardo, l'uomo aveva scosso il capo: «Non è lui». Un riscontro, però, che non l'aveva convinto. Probabilmente ci avrà pensato tutta la notte. Poi, ieri mattina, ha chiesto di poterlo vedere una seconda volta. A mente fredda, forse, per poter analizzare ogni minimo dettaglio con più lucidità. Quella, che il primo giorno non aveva riconosciuto,