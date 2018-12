Cadavere nel canale a Mira, potrebbe essere il giovane rugbista scomparso

MIRA - Tragico rinvenimento questa mattina: è stato avvistato un corpo senza vita in un canale a Mira. E' il canale che costeggia via Argine Sinistro.



Un passante lo ha notato in acqua e ha lanciato l'allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri della tenenza locale, che lo hanno riportato a riva. Il cadavere è in stato di decomposizione avanzata e sono in corso le indagini per accertarne l'identità.



Si teme possa trattarsi di Henry Kazim, giovane italo-nigeriano di 19 anni residente in paese: era scomparso il 28 novembre scorso e da allora nessuno ha più avuto notizie di lui.

