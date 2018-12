Dramma in città: uomo di 61 anni rinvenuto cadavere in un canale

di Luca Pozza

VICENZA -nel primo pomeriggio di oggi, giorno di Santo Stefano. In un piccolo canale in via dei Camaldolesi, nel quartiere di Anconetta, nella zona nord della città, ai confini con il comune di Monticello Conte Otto, è stato rinvenuto il: la vittima è61 anni, che risulta essere un senzatetto già noto alle forze dell'ordine e alle associazioni, che gravitava in città.Tutte da chiarire le(che potrebbe risalire a diverse ore prima) sul quale esiste il massimo riserbo da parte dei carabinieri, che stanno svolgendo le indagini: sul corpo non sarebbero stati trovati segni di violenza, quindi viene escluso il coinvolgimento di terzi. L'con l'uomo che potrebbe essere scivolato e poi morto anche a causa del freddo.Dopo l'allarme lanciato da alcuni passanti che hanno visto affiorare il corpo in poche decine di centimetri d'acqua, sul posto sono giunti, oltre ai militari, anche i vigili del fuoco e un'ambulanza del Suem 118, i cui sanitari non hanno potuto che. Dopo il nulla osta del p.m. di turno la salma è stata trasportata nella cella mortuaria dell'ospedale San Bortolo a disposizione della autorità giudiziaria per ulteriori approfondimenti medico-legali: molto probabilmente nei prossimi giorni verrà eseguita l'autopsia.