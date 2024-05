Passante di Mestre chiuso, il traffico si sposta sulla tangenziale: code e disagi per gli automobilisti

MESTRE - Chiuso il Passante, si torna al traffico degli anni Novanta. Come era previsto una volta chiuso il Passante il traffico di oggi, 11 maggio, si è riversato sulla A57 creando code e disagi agli automobilisti. La chiusura è stata effettuata in direzione Trieste per consentire alla concessionaria autostradale Cav di eseguire una serie di interventi di manutenzione.