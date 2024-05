NOALE - Aggredita dall'ex che poi si toglie la vita. Lite furiosa al funerale, i parenti di lui la rincorrono: «Ti sei inventata tutto». Lei in lacrime: «Dovevo morire?».

Oggi, lunedì 13 maggio, alle 15 a Noale nella chiesa Arcipretale si è svolto il funerale del 57enne che avrebbe tentanto di strangolare l'ex fidanzata. Il fatto sarebbe avvenuto nella casa in cui avevano convissuto a Mestre, poi l'uomo si è tolto la vita nella sua abitazione a Noale.

R., la donna che ha denunciato l'agressione, ha deciso di partecipare alla cerimonia ma i parenti del 57enne non hanno nascosto un grande malcontento sfociato poi in una lite furiosa al momento del passaggio del carro funebre. Alcuni di loro hanno inseguito R. che stava andando via, urlandole improperi e lanciando accuse: «Ti sei inventata tutto, lo hai portato all'esasperazione e a fare questo gesto».

R., in lacrime, ha risposto urlando: «Mi ha strozzato, dovevo morire quel giorno? Non sono morta, mi dispiace». I parenti di lei hanno trattenuto R. che si è sciolta in un pianto disperato.