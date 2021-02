Domenica di sole, a Venezia auto in coda per accedere a piazzale Roma

VENEZIA - Una domenica di sole, la gita fuoriporta a Venezia sembra irresistibile: ed ecco che già nella mattinata di oggi si sono viste le auto in coda per 3-4 chilometri dal Ponte della Libertà, su per il cavalcavia verso piazzale Roma, per accedere ai parcheggi a ridosso del centro storico. Già ieri la città aveva subito l'assalto della folla, disciplinata, va detto, alla quale però hanno fatto seguito, nella serata, gruppi di ragazzi ubriachi in giro per le calli, nonostante la chiusura dei locali alle 18.

