L'istituto Newton-Pertini di Camposampiero fa il colpaccio e vola alla Final Four della «Volksbank Reyer School Cup». Impresa dei camposampieresi che vincono la seconda tappa della «Rb Care Reyer Madness», disputatasi ieri a Castelfranco Veneto, in una scalata che li ha visti partire dal turno preliminare. Il Newton-Pertini si giocherà il trofeo in palio il prossimo 15 aprile al Taliercio, dove si è già qualificato il liceo Majorana-Corner di Mirano. Un successo meritato ma contro pronostico, a farne le spese in finale è l'istituto 8 Marzo-Lorenz di Mirano rivincita della finale del 2 marzo scorso che nella tappa «In's Mercato Castelfranco» Conference Granata aveva invece visto imporsi i miranesi partito anch'esso dal turno preliminare, a conferma dell'equilibrio del torneo dove la fase playoff rimette in discussione l'intero cammino dei gironi.

Reyer School Cup

Ad aprire il raggruppamento sono le due sfide preliminari e il Newton-Pertini supera 39-28 il liceo Fermi di Padova, imitato subito dopo dal successo 33-22 dell'8 Marzo-Lorenz sul liceo Giorgione di Castelfranco. Definito il quadro delle semifinali, il Newton-Pertini si trova di fronte i padroni di casa dell'istituto Barsanti di Castelfranco che piega 28-13 (avanti 15-11 già all'intervallo) staccando il pass per la finale. Nell'altro incrocio l'8 Marzo-Lorenz è protagonista di una sfida pirotecnica contro il liceo Ippolito Nievo di Padova: servono addirittura tre tempi supplementari per rompere l'equilibrio del 35-35 dei regolamentari, del 40-40 dopo il primo overtime e del 46-46 del secondo extra time. Alla fine i miranesi la spuntano 52-47.

Newton-Pertini e 8 marzo-Lorenz si trovano così all'atto conclusivo. Partono bene i padovani (4-0) ma immediata è la reazione dei miranesi che piazzano il sorpasso 8-6 con Deganello ma il Newton trova le energie per piazzare lo strappo 18-12 dell'intervallo. Nella ripresa è anche sfida tattica, l'8 Marzo difende a zona ma non fa i conti con la precisione balistica dal perimetro di Formentin e Bano che infilano due volte il +5, che diventa 30-23 al 16'. I miranesi cercano di rientrare con il canestro del -4 a 40" dalla fine, ma il tempo scorre veloce e dalla lunetta i camposampieresi sono glaciali trovando il 36-29 finale che li proietta alla Final Four. Sugli scudi il play Enrico Formentin, la guardia Matteo Bano e il lungo Filippo Pauro, autori di 35 punti dei 36 realizzati (l'unico punto non griffato dal terribile terzetto arriva dalla lunetta con Valentini).