La «Volksbank Reyer School Cup» entra nella fase calda, conto alla rovescia per la «RB Care Reyer Madness». Dopo 12 tappe di regular season che hanno visto scendere sui parquet del Veneto tutte le 48 scuole superiori partecipanti dalle province di Venezia, Treviso, Padova e Belluno, la manifestazione cestistica organizzata dall'Umana Reyer e con Il Gazzettino media partner si prepara a vivere la fase playoff che vedrà impegnati i 24 istituti qualificati dopo le 72 partite disputate nelle Conference Oro e Granata.

Seconda fase



Si giocheranno quattro raggruppamenti da sei squadre che prevedono cinque partite a eliminazione diretta con un turno preliminare playoff, semifinale e finale. Le squadre con il punteggio più alto registrato durante le tappe dei qualification round entreranno in scena direttamente nelle semifinali mentre le altre dovranno passare per un turno preliminare.

Le vincitrici delle quattro tappe accederanno alla Final Four in programma sabato 15 aprile al Taliercio. Il primo appuntamento della «RB Care Reyer Madness» sarà giovedì 16 marzo al PalaAncilotto di Mestre e i primi due spareggi metteranno di fronte liceo Stefanini di Mestre-istituto San Marco di Mestre e istituto Parini di Mestre-istituto Levi Ponti di Mirano. Le vincenti incroceranno in semifinale rispettivamente liceo Majorana di Mirano e istituto Benedetti Tommaseo di Venezia.

La seconda tappa della «Reyer Madness» si svolgerà giovedì 23 marzo a Castelfranco e vedrà sfidarsi nei preliminari istituto Newton Pertini di Camposampieroliceo Fermi di Padova e liceo Giorgione di Castelfrancoistituto 8 Marzo Lorenz di Mirano. Le vincenti incroceranno rispettivamente l'istituto Barsanti di Castelfranco e il liceo Ippolito Nievo di Padova. Il terzo raggruppamento andrà in scena lunedì 27 marzo ancora al PalaAncilotto di Mestre fra istituto Luzzatti di Mestreistituto Einstein di Piove di Sacco e fra istituto Alberti di Abano Termeliceo Dal Piaz di Feltre. Chi passa il turno affronta rispettivamente l'istituto Negrelli di Feltre e l'istituto Pacinotti di Mestre.

L'ultimo raggruppamento sarà venerdì 31 marzo a Mogliano Veneto e metterà di fronte istituto Montale di San Donà di Piaveliceo Berto di Mogliano e istituto Alberti di San Donà di Piaveistituto Algarotti di Venezia. Ad attendere le due vincitrici ci saranno il liceo Morin di Mestre (detentore del trofeo nell'ultima edizione completata nel 2019) e il liceo Galilei di San Donà di Piave. Calato il sipario sulla fase di qualificazione, si è completato anche il quadro dei 12 Mvp delle singole tappe votati tramite i sondaggi online: Andrea Sartori (Parini); Giacomo Tronchin (Berto); Leonardo Patriarca (Negrelli); Lorenzo Perrone (Lazzari); Riccardo De Nat (Majorana-Corner); Ludovico Spataro (Cornaro); Manuel Perugi (Einstein); Simone Marchi (Barsanti); Riccardo Cutrone (Fermi); Giovanni Adami (Nightingale); Filippo Ferronato (Marco Polo); Tommaso Vianello (Morin).

RACCONTI - Stanno giungendo in redazione i racconti dei protagonisti della Reyer School Cup che saranno pubblicati sul sito on line.