La Reyer esonera De Raffaele, fatale il ko in casa col Brindisi, quarto consecutivo

VENEZIA - Dopo il ko in casa odierno con l'Happy casa Brindisi guidata dal veneziano Francesco Vitucci, per una sola lunghezza (75-76), l'Umana Reyer ha esonerato l'allenatore Walter De Raffaele , 54 anni, il tecnico degli scudetti nelle stagioni 2016-2017 e 2018-2019. La squadra è stata per ora affidata al suo vice,. La sconfitta di oggi dell'Umana Reyer è la quarta consecutiva.