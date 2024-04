Dall’Italia agli Stati Uniti, la stella di Matilde Villa brillerà anche in WNBA. Notte magica quella della Brooklyn Academy of Music dove, nella notte fra lunedì e martedì, è andato in scena il draft 2024 della lega professionistica femminile a stelle e strisce, il gotha della pallacanestro mondiale e, alla tavola delle migliori al mondo, l’anno prossimo siederà anche Matilde Villa, la 19enne talentuosa play di Lissone dal 2022 in forza all’Umana Reyer.

LA SELEZIONE

Villa è stata selezionata dalle Atlanta Dream con la 32esima scelta assoluta, l’ottava del terzo giro: nella storia del basket azzurro è la quarta italiana scelta al draft dopo Catarina Pollini (1997 anno in cui partì la lega americana), Kathrin Ress (2007) e l’altra reyerina Lorela Cubaj (2022) che, dopo l’esperienza di un anno fa alle Liberty dove era stata girata dalle Seattle Storm, qualche settimana fa ha firmato un contratto per un training camp proprio con le Atlanta Dream per giocarsi un posto nel roster WNBA magari al fianco della compagna Villa.

STATI UNITI

Atlanta potrebbe così avere un asse play-pivot tutto italiano “made in orogranata”, lo stesso sul quale la nazionale sta costruendo il futuro del movimento azzurro. La portata della chiamata di Villa oltreoceano è testimoniata da un altro elemento: si tratta della prima giocatrice italiana di sempre, spiega l’Umana Reyer, a essere stata scelta da una franchigia WNBA direttamente dal campionato italiano senza passare per il College.

«E’ un sogno che si avvera, sono felicissima. Lo vedo come un riconoscimento per tutto il lavoro fatto finora» ha spiegato Matilde Villa, freschissima di rinnovo pluriennale con la Reyer che sulla 19enne ex Costa Masnaga vuole costruire il futuro, anche se già in questa stagione la numero 6 si sta confermando imprescindibile nello scacchiere di coach Andrea Mazzon viaggiando in campionato a 10 punti e 3 assist di media.

«Poter condividere questo momento con le mie compagne di squadra è stato speciale, siamo un gruppo molto unito. Quando è uscito il mio nome ho provato un’emozione fortissima. Con me c’era Lorela Cubaj, essere stata scelta nella sua squadra mi riempie di orgoglio».

Come previsto, nella notte newyorkese la prima scelta del draft è stata Caitlin Clark, il nuovo fenomeno del basket mondiale protagonista di una carriera leggendaria a Iowa dove ha riscritto ogni record a livello collegiale (non solo femminile), chiamata dalle Indiana Fever; la seconda chiamata è toccata a Cameron Brink scelta dalle Los Angeles Sparks mentre la terza è stata Kamilla Cardoso, brasiliana che ha giocato al College di South Carolina, inserita nel roster dalle Chicago Sky.

L'EMOZIONE

«Qualche settimana fa mi avevano avvisata che potevo essere inserita all’interno del draft, ero anche consapevole che avrebbero potuto non chiamarmi e l’emozione, quindi, è stata ancora più grande» rivive Villa la notte della chiamata. «Ora il focus è sul nostro finale di stagione e ringrazio la Reyer per avermi aiutata a crescere in questi due anni, siamo a un passo dal nostro obiettivo che è il primo posto» spiega la regista di una Venezia che è a 40’ (sabato 20 aprile contro l’Oxygen Roma) dal primato in regular season che garantisce anche il pass all’Eurolega. Delle 36 chiamate al draft WNBA, sono state dieci quelle di giocatrici “Internationals” (non americane). E negli Stati Uniti Villa ha anche una tifosa speciale: la sorella gemella Eleonora ha giocato quest’anno la sua prima stagione a stelle e strisce con Washington State University in NCAA risultando la seconda miglior marcatrice di squadra con 12.9 di media.