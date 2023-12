VENEZIA - La nona edizione della Volksbank Reyer School Cup è alle porte e, seguendo il trend degli ultimi anni, ci aspetta un’edizione da record. Si passa infatti da 48 a 56 istituti, ovvero da circa 40.000 a 46.000 studenti coinvolti, toccando nuove province, come Vicenza con Bassano del Grappa e addirittura un’altra regione, ovvero il Friuli Venezia Giulia con l’ingresso di Pordenone. Le altre new entry saranno Chioggia, Portogruaro, Roncade, Piazzola sul Brenta e due istituti di Padova.

“L’energia positiva che si sprigiona alle Final Four mette i brividi – le parole di Paolo Bettio, responsabile marketing e comunicazione di Reyer – un’energia sana e spettacolare che si respira non solo sul campo ma anche sulle gradinate. Citando una bellissima frase detta da uno dei partecipanti, prima eravamo una classe, dopo la Reyer School Cup siamo una scuola”. Perché se il fulcro sono ovviamente le partite, c’è moltissimo attorno.



REGOLE

Ogni scuola per partecipare deve replicare l’organizzazione di una squadra di basket professionistica con un responsabile comunicazione, il tifo organizzato, una squadra di cheerleader, una squadra iscritta al torneo Umana Reyer E-Cup e uno staff squadra e, in occasione delle finali, oltre agli atleti, verrà premiato anche chi si è distinto nel supporto alla squadra. La partite saranno in totale 107, suddivise in una prima fase composta da 14 tappe di qualificazione, che prenderanno avvio il 12 gennaio. Le prime classificate di ogni raggruppamento e le dieci migliori seconde accederanno alla fase denominata Reyer Madness, a metà Marzo, ad eliminazione diretta, tramite la quale si definiscono le quattro scuole che si contenderanno il trofeo alle Final Four del Taliercio il 13 Aprile 2024, finali che verranno trasmesse in diretta sul canale Youtube di Reyer Venezia e poi sui profili social e sul sito ufficiale di Reyer School Cup.

Durante le finali, come detto, saranno premiati tutte le varie attività, come il vincitore dello spettacolare Dunk contest, novità assoluta di questa edizione, i vincitori di Umana Reyer E-Cup, il vincitore del 3 point contest, il miglior arbitro e il miglior arbitro/studente, la miglior comunicazione, il miglior tifo, il “premio decibel”, il miglior cheerleading team e, per chi ha giocato, il premio fair play, il premio miglior giovane intitolato a “Tobia e Riccardo”, i due ragazzi del Franchetti vittime di un incidente stradale la vigilia di Natale dello scorso anno, il miglior coach, l’MVP di tappa, il Top scorer di tappa, l’MVP delle Final Four e il Top scorer delle Final Four.

Il nostro giornale, media partner della manifestazione sin dalla prima edizione, premierà il miglior articolo, che verrà pubblicato sul quotidiano, ma anche i video più belli verranno caricati sul canale TikTok del Gazzettino. Il miglior “servizio televisivo” sarà invece trasmesso da TGR Veneto nella rubrica “Buongiorno Veneto”. Michele Bonesso, direttore area di Volksbank, ha spiegato come la banca, che opera nel veneziano da solo una quindicina d’anni, abbia subito sposato la Reyer School Cup per i valori che esprime. Luca Rizzi, di RB Care, altro partner dell’evento, ha sottolineato come questa manifestazione lasci “in eredità” a tutti i ragazzi che parteciperanno, un importante bagaglio di inclusione, cooperazione e multidisciplinarietà.