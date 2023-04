MESTRE - «Volksbank Reyer School Cup», si elegge la regina delle scuole superiori del Veneto. Dopo una maratona di 92 partite scattata il 24 gennaio da Mestre che hanno visto scendere sul parquet oltre 600 studenti-cestisti, questa mattina il Taliercio sarà palcoscenico della Final Four che sancirà la vincitrice dell'ottava edizione della manifestazione ideata e organizzata dall'Umana Reyer con Il Gazzettino media partner. A contendersi il trofeo gare trasmesse in diretta streaming sul canale Youtube della Reyer saranno Liceo Majorana-Corner di Mirano, Liceo Morin di Mestre, Istituto Pacinotti di Mestre e Istituto Newton-Pertini di Camposampiero (Padova).

LA GIORNATA

Sugli spalti del palasport mestrino è già previsto il "sold out" per una giornata di sport e festa che vedrà protagonisti gli studenti dentro e fuori il parquet con coreografie e tifo a decibel elevatissimi (all'epilogo del torneo, oltre al seguito delle quattro finaliste, sono state invitate rappresentanze di tutte le 48 scuole delle province di Venezia, Padova, Belluno e Treviso che hanno preso parte alla Reyer School Cup). La prima palla a due si alzerà alle 9 e vedrà sfidarsi Majorana di Mirano-Morin di Mestre, detentore del trofeo. I liceali mestrini si sono infatti imposti nell'edizione 2019, l'ultima portata a termine prima dello stop forzato a causa del Covid.

Nella seconda semifinale (inizio previsto ore 10.15) si incroceranno Pacinotti di Mestre-Newton-Pertini di Camposampiero, la vera sorpresa del torneo che è approdata alla Final Four da seconda nel raggruppamento «In's Mercato Castelfranco» di regular season e partendo dal turno preliminare della Reyer Madness. La finale alle 12.20.

GLI ALTRI EVENTI

Tantissimi gli eventi collaterali che animeranno il Taliercio. Nel corso della mattinata si esibiranno 15 gruppi di cheerleaders degli istituti coinvolti nella Reyer School Cup: una giuria qualificata decreterà la miglior esibizione che sarà premiata all'intervallo della finalissima. Alle 11.20 si terrà anche la finale del Volksbank Three Point Contest per eleggere il miglior cecchino del torneo. A contendersi il titolo saranno Pietro Iannuzzi (Parini), Riccardo Cerchier (Volterra), Leonardo Patriarca (Negrelli), Leonardo Vecchina (Pacinotti), Pietro Barizza (Levi-Ponti), Valerio Bressan (Montale), Adriano Carraro (Gymnasium Patavinum), Lorenzo Pietrobon (Giorgione), Giacomo Nalesso (Valle), Filippo Pauro (Newton-Pertini), Nicola Da Rosa (San Marco) e Lorenzo Reggio (Morin).

Saranno poi consegnati i premi individuali: miglior produzione video; miglior articolo, premio consegnato dal Gazzettino che pubblicherà il contributo anche nell'edizione cartacea del quotidiano; miglior comunicazione; miglior arbitro; miglior arbitro-studente; fair-play; miglior giovane "Tobia e Riccardo"; Mvp di tappa; top scorer; miglior tifo; top scorer Final Four; Mvp Final Four.