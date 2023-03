MESTRE - L'istituto Pacinotti di Mestre conferma i pronostici e stacca il pass per la Final Four della «Volksbank Reyer School Cup». Dopo liceo Majorana-Corner di Mirano e istituto Newton-Pertini di Camposampiero, i mestrini sono la terza finalista della competizione targata Umana Reyer media partner Il Gazzettino che completerà il quadro delle quattro regine venerdì prossimo con l'ultimo appuntamento playoff. Ieri mattina, al PalaAncilotto di Mestre, è andata in scena la terza tappa della «Rb Care Reyer Madness» e il Pacinotti si è imposto nella finalissima contro i cugini dell'istituto Luzzatti in una match equilibratissimo, deciso solo nei possessi finali. Primi incroci nel turno preliminare e il Luzzatti non ha problemi a piegare 46-37 l'istituto Einstein di Piove di Sacco, mentre qualche patema in più lo vive il liceo Dal Piaz di Feltre che la spunta 25-20 sull'istituto Alberti di Abano Terme dopo una prima frazione in assoluta parità (13-13).

SFIDE

Tempo di semifinale e sul parquet scendono le teste di serie che, nella fase a gironi, hanno raggiunto il miglior coefficiente vittorie/punti: il Pacinotti liquida il Dal Piaz 67-27 dopo aver indirizzato la vittoria già nei primi 10' (36-9); la sorpresa arriva invece nell'altra semifinale dove l'istituto Negrelli-Forcellini di Feltre viene sgambettato dal Luzzatti che parte lanciato fino al 22-8 dell'intervallo, un vantaggio amministrato nella ripresa basta fino 28-23 finale. Tempo di finale, in palio c'è il pass per l'epilogo della Reyer School Cup e, come nella tappa di regular season «In's Mercato Mestre» del 7 febbraio, di fronte ci sono ancora il favorito della vigilia Pacinotti e il Luzzatti protagonista di una cavalcata che l'ha visto partire dal turno preliminare.

E i 20' sul parquet di un PalaAncilotto gremito si decidono in volata dopo un finale emozionante. Avvio tutto di marca Pacinotti sulle giocate di Francesco Barbero (10-4) e al 6' il derby mestrino sembra indirizzato con il Luzzatti doppiato e costretto a inseguire 20-10. A riaccendere il match ci pensa Stevanato che colpisce dall'arco trovando con continuità la via del canestro fino alla rimonta 25-21 dell'intervallo. Il forcing del Luzzatti continua in avvio ripresa quando Fuin infila un'altra bomba per il -3 che Trevisiol trasforma nel pareggio 27-27 con un'altra soluzione pesante a conferma dell'ottima giornata perimetrale. L'inseguimento si trasforma in sorpasso e scuote il Pacinotti: sulle fiammate di Barbero e Pietropan è controfreccia 31-29 in un finale di continui sorpassi. Al 17' il Luzzatti conduce 36-34 (Pozzobon dall'arco) e gli ultimi giri di lancette sono da cardiopalma: Barbero fa 0/4 dalla lunetta riscattandosi poi con il canestro del 39-36 a 17" dalla sirena. Il Luzzatti nell'ultimo possesso non riesce a costruire un buon tiro e spreca malamente, Gattel ne approfitta subendo fallo e segnando il libero del 40-36 finale.