VENEZIA - Una sontuosa Umana Reyer si congeda con tanto di "centello" dalla fase a gironi di Fiba Eurocup: il 105-58 rifilato all'Uludag Bursa nell'ultima partita del Girone J è una prova di forza su tutti i fronti. Le orogranata in attesa dell'ufficializzazione da parte di Eurocup conquistano la testa del ranking Top 32 che, nella seconda fase, riserverà un accoppiamento morbido al primo turno. Mattatrici di serata Jessica Shepard e Francesca Pan, 58 punti in due con la capitana a infilare un 7/8 dall'arco e l'americana un 13/17 dall'area condito da 13 rimbalzi. Venezia conserva l'imbattibilità in Italia e in Europa, un ottimo biglietto da visita per il big match di domenica contro la Virtus Bologna.

Quintetto fantasia con Villa e Berkani, poi Makurat, Kuier, Shepard in un avvio equilibrato (7-7) con le turche sempre pronte a rispondere con Sahin ai canestri del centro orogranata, ispirata nel pitturato. Dieci punti consecutivi dell'ex Sassari valgono il primo allungo 15-9 ma Mazzon mescola le carte non soddisfatto delle prove di Berkani e Kuier, spazio così a Fassina, Nicolodi e Pan che timbra subito la tripla a doppiare le turche 18-9. Due perse consentono a Bursa di ricucire, Mazzon richiama le sue in time out: all'uscita arriva un 8-4 di parziale firmato Villa-Fassina e i primi 10' vedono Venezia avanti 26-17. Bursa spinge con Williams ma le orogranata stringono le maglie in difesa e sono precise nei raddoppi, sul rovesciato di Cubaj torna la doppia cifra di margine che un "gioco da quattro" di Berkani fa lievitare sul 35-20, Umana in pieno controllo. La difesa biancoverde fatica a leggere le accelerazioni della francese, quindi Mazzon dà spazio a Logoh testandone la consistenza difensiva mentre Shepard continua il proprio show personale (41-27) e le orogranata tengono alta la pressione con un occhio anche alla distribuzione dei minuti. La tripla di Sahin su una brutta persa non piace, time out immediato per correggere ogni minimo errore e ancora una volta le orogranata tornano sul pezzo piazzando un altro 8-2, costruito in primis col muro difensivo, che vale il 51-32 dell'intervallo. Si riparte e la bomba di Berkani mette il "ventello" di scarto (54-34), imitata poco dopo da Makurat mentre Bursa è tutta nelle fiammate di Williams, l'unica turca a segnare nel 60-40 di metà frazione.

Sul parquet si rivede Shepard in una coppia di stazza con Cubaj, dominio a rimbalzo e transizione veloce come per la tripla di Pan per il 65-40. La capitana ci prende gusto dai 6.75 e alla serata dall'arco si iscrive anche Shepard che firma il 75-47 della mezzora. I liberi della 32 valgono il "trentello", le due bombe consecutive di Pan l'83-47 ma la Reyer non ha intenzione di alzare il piede dall'acceleratore perché in palio c'è il primato fra le Top 32 dei playoff. La coppia Pan-Shepard firma tutti i primi 19 punti dell'ultimo quarto (94-51) mentre Mazzon continua a chiedere una difesa asfissiante. L'Umana gira a mille verso il "centello" invocato dal Taliercio, che puntualmente assieme a 31 assist di squadra arriva ovviamente con l'attacco interno di Shepard (101-53). Termina 105-58.