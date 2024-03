Le uova pasquali della Reyer per avverare i sogni dei bimbi malati oncologici e terminali

VENEZIA - TREVISO - Le uova di Pasqua per i bimbi malati oncologici. Anche il mondo del basket si mobilita a favore dei progetti di "Sogni". Dolcerie Veneziane, associazione Sogni Onlus e Umana Reyer Venezia sono di nuovo assieme per esaudire i desideri dei bambini malati. In occasione del big-match tra gli orogranata e l'Olimpia Milano, che domenica 17 marzo si contenderanno il terzo posto della serie A di Basket, sarà possibile acquistare le uova di Pasqua Reyer, prodotte da Dolcerie Veneziane in favore dell'associazione Sogni Onlus.

Ciascun uovo di Pasqua costa 15 euro e i proventi verranno devoluti per realizzare i sogni di bambini, ragazzi e giovani adulti (fino ai 20 anni) affetti da patologia oncologica e terminale, facendoli sorridere e sognare insieme alle loro famiglie.