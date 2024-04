Gli atleti della staffetta solidale Run4Hope accolti in piazza del Popolo

VITTORIO VENETO (TREVISO) - Sono stati accolti con i dovuti onori di casa i due atleti del comando carabinieri di Belluno Carraro Giancarlo e Roldo Michele che avevano condiviso con altri otto ateti i 40 chilometri che li separavano da Vittorio Veneto nell'ambito della staffetta solidale Run4Hope. Ad attenderli in piazza del Popolo, oltre che al vicesindaco Gianluca Posocco, Vittorio Buriola, presidente della scuola di maratona di Vittorio Veneto, il comandante della Compagnia Carabinieri di Vittorio Veneto Francesco Galante e il lLuogotenente Alberto Bosco . I corridori che hanno raccolto il testimone della sfaffetta arrivata puntualmente in piazza a mezzogiorno e mezzo erano Gabriele Zanchetta di Cappella Maggiore, Ivan Cao di Cordignano,Luca Marcon e Silvia Cassol .Dopo i saluti di rito e le foto di gruppo, gli atleti sono partiti con in mano il testimone(un bastoncino blu) per percorrere assieme i chilometri di percorso attraverso le colline di Carpesica e Ogliano, fino al punto di scambio situato nell'area dell'ospedale di Conegliano da dove è partita un'altra staffetta e così via fino a percorrere il Veneto grazie a tutti i volontari che hanno aderito all'iniziativa.

Run4Hope rappresenta un entusiasmante Giro d’Italia strutturato in staffette podistiche non competitive organizzate in forma sincrona Regione per MaggioreRegione, che fa viaggiare idealmente e materialmente il testimone Run4Hope per tutto il territorio nazionale. Una staffetta che abbraccia tutta l’Italia in nome della solidarietà che si disputa annualmente nel mese di maggio.