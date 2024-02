Ferragni, gli "scivoloni" del manager: commenti scurrili nel post della Sammontana. Ipotesi stop collaborazione

«Ca*** che buono quello al caramello». È il commento di Fabio Maria Damato, general manager di una delle società di Chiara Ferragni, al post in cui pubblicizza il cornetto della Sammontana.

Risale al 19 giugno 2023. Ed è ancora oggetto di risposte da parte di diversi utenti che giudicano il linguaggio utilizzato dal “braccio destro” dell’influencer scurrile. Ma non solo. Dopo la nota vicenda del pandoro, gli haters si sono scagliati anche su questo contenuto per attaccare l’imprenditrice digitale. Ne è derivata una tempesta di insulti. Tanto che anche l’azienda alimentare empolese potrebbe valutare di non rinnovare la collaborazione.

I dubbi

«Un giorno scoprirò quale motivo strettamente funzionale al marketing abbia indotto il general manager di un testimonial, coinvolto in una campagna pubblicitaria, a commentare con una volgarità la campagna stessa - scrive un utente -. Mi chiedo effettivamente quale fosse l'obiettivo: empatizzare coi giovani? Non voglio credere che gli sia "scappata" una parolaccia, scritta».

La decisione

La decisione, come riferisce La Nazione, è congelata. Ci sono dubbi sul destino dell’accordo con l’influencer. I piani di collaborazione sono annuali e una decisione in vista della stagione estiva verrà presa a breve. La certezza di un rinnovo della collaborazione ancora non c’è.

Le altre collaborazioni

Il lancio è avvenuto lo scorso 7 luglio e si è chiuso a fine di agosto con un piano ben articolato che ha previsto l’adesione a due dei principali tool offerti dalla piattaforma: i format branded mission e branded effect che hanno portato alla creazione di un filtro roulette che rivela il mood della giornata attraverso l’abbinamento al naming dei gusti delle referenze Gruvi: inaspettato, mai visto, sagace, sincero, mitico, bello e sincero.

L’attività è stata lanciata da tre creator di fama: @GabrieleVagnato, @Leucifero e @leTwinSister e ha riscosso da subito successo con oltre 5 milioni di visualizzazioni dell’hashtag #GruviMuud nelle prime 48 ore di campagna e oltre 1000 video UGC realizzati dopo il primo weekend. I risultati si sono confermati sul lungo periodo, presidiando tutta la stagione estiva e arrivando a 32 milioni di views, oltre 1.5 milioni di like e 15 mila condivisioni a fine campagna.