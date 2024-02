Fedez, "flop" della beneficenza: metà dei soldi messi da lui. Tra bilanci “nascosti“ e agevolazioni fiscali, cosa non torna

Se la metà dei fondi che vanno in beneficenza viene elargito da chi ha promosso l’attività, probabilmente qualcosa non ha funzionato. E non è certamente uno scandalo considerarla un “flop”. Fedez nel 2022 ha raccolto 342 mila euro da devolvere a opere benefiche, ma più della metà (180.000 euro) li ha erogati direttamente lui. Gli altri 10 mila provengono da erogazioni liberali, 139 mila sono legati alla raccolta fondi tramite sms solidale e 13 mila arrivano da un partner aziendale (non specificato). Tutto è documentato nel bilancio della Fondazione Fedez.

Fedez, il Codacons risponde all'ultima querela: «Broccolino, se sei nullatenente non andare in Lamborghini a dare soldi ai poveri»

La fondazione

Per svolgere attività benefiche Fedez costituisce una fondazione nel 2021.

Insieme a lui ci sono i due (inseparabili) genitori: Annamaria e Franco. Quando si tratta di soldi, loro non mancano mai. Tant’è che le quote della holding Zedef (ovvero Fedez al contrario) per la metà vanno alla madre. E non si tratta certo di “spiccoli”. Perché la società ha generato 9,3 milioni di utili dal 2013 al 2022. Per la beneficenza, invece, i numeri sono diversi. E molto più bassi.

Il bilancio

Sono tre i progetti a cui vengono destinati i fondi della Fondazione Fedez nel corso del 2022. Uno è la Fondazione TOG, che dal 2011 si prende cura di bambini affetti da gravi patologie neurologiche in regime di gratuità. A loro sono stati donati 130.000 euro. Stesso importo è stato devoluto al progetto skatepark del Comune di Rozzano. Mentre € 62.586 sono andati alla Croce Rossa Italiana per il progetto “Emergenza Ucraina”. Come indicato nel documento pubblicato sul sito della Fondazione Fedez, l’importo è aumentato di circa € 130.000 rispetto all’anno precedente. Ma del bilancio del 2021 non c’è traccia. E nemmeno di quello del 2023.

Le agevolazioni fiscali

C’è poi un aspetto fiscale da considerare. La donazione del rapper alla sua fondazione è stata fatta da lui stesso e non dalla holding Zedef. Cosa cambia? In questo modo Fedez potrebbe aver recuperato 30.000 euro sui 180 mila donati in minori tasse sul reddito. Non c’è nulla di illegale, per carità. È la stessa legge che lo prevede. L'articolo 83 del Codice del Terzo settore stabilisce infatti che "dall'imposta lorda si detrae un importo, pari al 35 per cento, delle erogazioni in denaro o in natura effettuate a favore delle organizzazioni del volontariato". Ma in seguito all’intervento del legislatore del decreto Semplificazioni - come indicato sul sito Ipsoa, specializzato in materia fiscale -, le erogazioni "che determinano le agevolazioni fiscali a favore dei donatori possono essere effettuate nei confronti degli ETS comprese le cooperative sociali (escluse le imprese sociali costituite in forma di società) per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro (soglia della misura rimasta invariata)”.