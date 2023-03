Basket under 15, arbitro donna insultata e aggredita da un genitore durante la partita

VICENZA - Un arbitro donna è stata insultata e aggredita da un genitore durante una partita di basket Under 15 Silver tra le società L'Argine di Vicenza e lo Sportschool di Dueville (Vicenza). L'episodio è accaduto ieri, 21 marzo, in un Palazzetto della città; a darne comunicazione oggi, 23 marzo, il presidente della Fip di Vicenza, Luca Vicentini, in un post sui social. La vittima è una ragazza di 20 anni che è stata aggredita dopo un'invasione di campo. La ragazza ha scritto alla presidenza della federazione spiegando che «se non ci fossero stati gli altri oggi ti avrei chiamato per dirti che smettevo di arbitrare». «Nulla può giustificare questi atteggiamenti e queste situazioni - scrive il presidente Fip di Vicenza - si tratta di sola e pura violenza psicologica oltre che fisica. Oggi il basket esce sconfitto e ferito nel suo più profondo nonostante sia uno sport bellissimo». La società di Dueville, in un altro post sui social, si è dissociata da quanto accaduto, porgendo la propria solidarietà alla direttrice di gara.