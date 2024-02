Diciottenne accoltellato al parco Hayez, un fendente al petto: lo stanno operando, è grave

MESTRE - Giovane accoltellato oggi pomeriggio, 21 febbraio, attorno alle 18 al parco Hayez di Mestre. Un fendente allo sterno che lo ha ridotto in fin di vita. Ora si trova all'ospedale dell'Angelo di Mestre e lo stanno operando in chirurgia toracica: la sua prognosi è riservata. Il ferito è un ragazzo di 18 anni (è nato nel 2005), italiano di origini russe, mentre ancora non si sa nulla dell'aggressore. Dopo aver trafitto il ragazzo è infatti fuggito. Così come è ancora tutta da ricostruire la dinamica di quanto accaduto e cosa possa aver spinto ad un'azione tanto violenta. La Squadra mobile sta cercando i responsabili dell'aggressione che, stando ai testimoni, sarebbero scappati a bordo di una Opel Astra.