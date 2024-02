PORDENONE/UDINE - Studenti che accoltellano gli insegnanti o li picchiano, genitori che prendono a pugni i presidi, risse all’interno e all’esterno delle scuole e un bullismo che continua a minare anche le fondamenta delle socialità, sono l’escalation di una situazione che dimostra un clima di crescente preoccupazione legato agli episodi gravi di cronaca che hanno scosso le comunità scolastiche in questi giorni. E la sicurezza nelle scuole del Friuli Venezia Giulia torna ad essere al centro dei dibattito. Per fortuna episodi così gravi come quello di Varese o in passato di Caivano, sul territorio non si sono visti, ma ogni giorno, anche in regione, ci sono istituti in cui gli insegnanti faticano a mantenere basso il confronto con gli studenti. Non tutti, per carità, ma spesso basta una frangia per sballare gli equilibri in una classe. Del resto a livello nazionale si sono registrate sino ad ora, dall’inizio della scuola, 36 aggressioni a docenti e presidi. Quelle denunciate.



LA PROPOSTA

Il ministro dell’Istruzione e Merito, Giuseppe Valditara, ha già fatto una proposta: agenti delle forze dell’ordine davanti alle scuole più turbolente. Saranno i dirigente scolastici regionali, nel caso l’idea diventasse reale, a indicare dove è necessario “militarizzare” anche gli istituti scolastici.



LA DISCIPLINA

Se da un alto è sacrosantamente vero che una aggressione a un insegnante o una rissa tra studenti, anche con l’uso di coltelli, può accadere ovunque, resta il fatto che gli istituti professionali, non tutti per carità, sono tra quelli in cui è più probabile che nascano i momenti di tensione. Anche in Friuli Venezia Giulia. Basta leggere i vari regolamenti di disciplina per rendersi conto che esistono parecchie differenze tra scuola e scuola. Solitamente nei licei, come lo Stellini a Udine o il Leopardi Majorana a Pordenone il regolamento è di poche pagine, alcuni concetti base per inquadrare il comportamento e poi si va avanti con il resto. A leggere, invece, altri regolamenti, come quello dell’istituto professionale Giacomo Ceconi a Udine o dell’Istituto di istruzione superiore, Federico Flora a Pordenone, qualche interrogativo nasce spontaneo. C’è da aggiungere che alcuni articoli sembrano cadere a puntino dopo i fatti avvenuti nei giorni scorsi in altre parti d’Italia con l’accoltellamento dell’insegnante o la ferita inferta al compagno di classe. Invece i due regolamenti in questione sono stati decisamente scritti prima, eppure in entrambi, si legge che è “vietato andare a scuola con armi, coltelli di tutte le dimensioni e portare proiettili come è avvenuto due giorni fa in una scuola alla periferia di Bologna.

I REGOLAMENTI

Per quanto riguarda il Ceconi, scuola complicata da dirigere, sia per il preside che per gli stessi insegnanti ogni giorno in trincea, il regolamento di disciplina è di circa 30 pagine, carico di sanzioni disciplinari e di tipologie di comportamenti che non devono essere tenuti e altri che non possono assolutamente essere tollerati. Non a caso si fa esplicito divieto di entrare a scuola (comma 4 dell’articolo 18 del regolamento di disciplina) con armi di qualunque natura negli edifici e nel territorio di pertinenza scolastica, anche di armi giocattolo. Di più. È inflitta la sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica da 30 giorni alla fine dell’anno scolastico. Non è inoltre prevista - si legge ancora - una valutazione sulla reale offensività dell’arma o sulla lunghezza della lama dei coltelli, essendo tassativamente proibito introdurre oggetti atti ad offendere. Un provvedimento, questo, preso - come detto - prima degli ultimi accadimenti nazionali. Ma il Ceconi non è l’unica scuola in regione dove si fa divieto per iscritto di entrare a scuola con le armi, cosa per la verità che sino a qualche anno fa nessuno neppure pensava di mettere nero su bianco su un regolamento di disciplina, tanto sembra banale. Invece all’Istituto Flora di Pordenone dove ci sono oltre 700 studenti, più di 500 al professionale e 180 al tecnico e dove si impara a diventare tecnici per il turismo, ottici o attrezzati per i servizi dell’ospitalità alberghiera o dell’enogastronomia, il regolamento parla chiaro. All’articolo 4 delle regole di disciplina, la lettera e) stabilisce che è infrazione gravissima introdurre armi, proiettili, sostanze esplosive o aggressivi chimici. A secondo del tipo di allarme che è stato generato, allo studente può anche essere inibito l’esame di stato se è all’ultimo anno, oppure può essere bocciato. Ultimo dato che inquieta perche sembra veramente inverosimile: nell’ultimo comma dello stesso articolo del regolamento di disciplina si spiega che è “infrazione gravissima” la violenza sessuale.