Spagna, studente di 14 anni accoltella tre professori e due compagni a scuola

Uno studente di 14 anni ha accoltellato tre professori e due compagni all'interno di una scuola a Jerez de la Frontera, nel sud della Spagna.

Come stanno i feriti

Il portavoce della Polizia Nazionale di Jerez, Adrian Bezares, ha riferito che un'insegnante è stata portata in ospedale perché ferita all'occhio, ma non perderà la vista in quanto non è stato colpito il bulbo oculare. Un altro insegnante di Chimica e fisica è stato ferito alla testa.

L'aggressore

L'aggressore, uno studente di 14 anni che frequenta la terza media, aveva con sé due coltelli. La polizia ha precisato che non si conoscono ancora i motivi dell'aggressione.