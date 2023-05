Professoressa accoltellata ad Abbiategrasso, arrestato lo studente per tentato omicidio. I medici: «Disturbo paranoide»

È stato arrestato per tentato omicidio aggravato il 16enne che ieri ha accoltellato la propria insegnante in classe nell'istituto Emilio Alessandrini ad Abbiategrasso (Milano).

Studente accoltella professoressa ad Abbiategrasso, chi è: poche parole e tante provocazioni. «Il classico tipo da ultimo banco»

L'arresto

Lo studente era piantonato dai carabinieri nel reparto di Neuropsichiatria infantile dell'ospedale San Paolo, dove gli hanno anche medicato le ferite superficiali all'avambraccio che si è inferto con la stessa lama lunga 20 centimetri con cui si è scagliato contro la docente 51enne Elisabetta Condò.

Il disturbo

I medici parlano di un disturbo paranoide che avrebbe scatenato l'aggressione contro la professoressa.

Come sta la vittima

È in prognosi riservata, anche se non è in pericolo di vita, la professoressa 51enne che stamani è stata ferita a scuola durante la lezione da uno studente 16enne. È successo ad Abbiategrasso. «Colpiva senza emozioni, non ha urlato, non era agitato», ha raccontato un suo compagno, che ha detto di averlo poi visto alzare una pistola, risultata poi essere finta, mentre tutti scappavano. Il ragazzo ha poi atteso l'arrivo dei carabinieri, la testa fra le mani. Bloccato dai militari, ora è ricoverato nel reparto di neuropsichiatria. Valditara visita la docente in ospedale: «Serve la figura dello psicologo nelle scuolè. Il ministro: sempre più aggressioni e il peso della dad».