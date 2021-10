Ragazzi rapinati con i coltelli a Venezia, arrestate due persone

VENEZIA - I poliziotti in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Venezia hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di due persone nei cui confronti sono stati acquisiti gravi indizi di responsabilità di una rapina aggravata in pregiudizio di tre giovani che, nel mentre percorrevano le calli del centro storico lagunare, giunti nei pressi del Teatro "La Fenice" venivano aggrediti e minacciati con l'uso di due coltelli che venivano brandeggiati dai rapinatori al fine di raggiungere lo scopo illecito. Le indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Venezia hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza, in ordine al reato contestato, a carico dei soggetti tratti in arresto su ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Venezia su richiesta della Procura della Repubblica.