Raffica di schianti nel "tratto maledetto" della A4: disagi e lunghe code Foto

SAN STINO - Perde il controllo del tir nel tratto maledetto della A4, camionista si schianta. L'incidente è accaduto verso le 19:30 lungo l'autostrada A4, nel tratto compreso tra lo svincolo di San Stino di Livenza e Cessalto in direzione di Venezia. Il conducente del mezzo pesante all'improvviso ha sbandato verso destra, finendo nella scarpata laterale. Fortunatamente ne è uscito illeso, ma non sono mancate le conseguenze per il traffico.

Tir si schianta nel tratto maledetto della A4

Purtroppo nel pomeriggio sono stati almeno 5 gli incidenti, sempre lungo la stessa tratta tra Cessalto è San Stino ma in entrambe le direzioni. Il traffico particolarmente sostenuto evidentemente ha contribuito nella escalation degli incidenti. Verso le 20 un altro incidente si è verificato a Portogruaro, lungo viale Udine. Una donna è entrata in collisione con un mezzo pesante carico di gas. L'auto è finita capottata nello spaventoso impatto con la conducente che ne è uscita fortunatamente illesa (estratta dai pompieri). La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale del comando del portogruarese.

Viale Udine è stato chiuso per operazioni di messa in sicurezza di una cisterna del gas: sul posto tre pattuglie della polizia locale per i rilievi e per le deviazioni e la chiusura del viale.