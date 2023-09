Da chiosco a discoteca: il Don Pablo di Caorle riconosciuto come luogo storico dalla Regione Veneto

CHIOGGIA (VENEZIA) - Il Don Pablo Bagni Conchiglia, gestito da tre generazioni dalla famiglia Turchetto, è stato riconosciuto ufficialmente dalla Regione Veneto quale luogo storico del Commercio. Un traguardo prestigioso per questa realtà imprenditoriale, nata nel 1921 quando Domenico Turchetto fondò il primo stabilimento balneare di Caorle, credendo nelle potenzialità turistiche della località. Dopo la guerra, tra gli anni '50 e '70 del secolo scorso, i Bagni Conchiglia (dall'iconica conchiglia simbolo dello stabilimento) divenne punto di riferimento per i più giovani ed ancor più con l'apertura del primo club e discoteca Don Pablo da parte di Paolo Turchetto, subentrato al padre nella gestione. Qui hanno ballato intere generazioni di ragazzi, diventando nel tempo la meta per moltissimi giovani che arrivavano da tutto il nordest per incontrare qualche ragazza. La storia del locale è poi continuata negli anni con vari restyling fino all'ultimo, particolarmente rilevante, realizzato da Astrid e Kay, figlie di Paolo, che ha portato alla realizzazione del roof-top bar e del ristorante pizzeria. «Congratulazioni alla famiglia Turchetto per questo prestigioso traguardo - commenta Corrado Sandrin, Presidente di Confcommercio Caorle - Il riconoscimento di luogo storico del commercio rappresenta un vanto per l'intera località e testimonia la lungimiranza di una famiglia che ha saputo contribuire fattivamente alla crescita economica e turistica di Caorle». «Mi associo alle congratulazioni del Presidente Sandrin - aggiunge Vanni Buoso, Presidente di Unione Balneari Confcommercio Caorle - lo stabilimento Bagni Conchiglia è un'istituzione della spiaggia di Caorle, amata ed apprezzata dai turisti e dai residenti.

Questo riconoscimento premia la storia imprenditoriale di una famiglia che ha sempre avuto a cuore Caorle e lo sviluppo della sua spiaggia».