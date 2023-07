ALLEGHE - Il record spetta a un turista trevigiano, che da 58 anni non ha mai abbandonato Alleghe per le sue vacanze ed è tornato regolarmente in riva al lago per i suoi giorni di relax. Ma c’è anche una coppia delle Marche che torna ad Alleghe ogni anno da 56 anni. E poi un’altra coppia della provincia di Verona, ospite fissa da 50 anni. L’amministrazione ha voluto premiare questi turisti legati al territorio con un riconoscimento speciale, il “Premio fedeltà Amici di Alleghe”.

«È un orgoglio poter riconoscere in questi turisti dei veri amici di Alleghe» commenta il sindaco Danilo De Toni. «Ed è un riconoscimento anche al nostro paese, che in tanti anni ha saputo essere accogliente, se queste persone sono sempre tornate volentieri a trascorrere le loro vacanze tra le bellezze delle nostre montagne».

La cerimonia del “Premio fedeltà” si è tenuta nei giorni scorsi, nella sala consiliare del municipio. Oltre al sindaco De Toni, hanno partecipato l’assessore Franco Dell’Olivo, la consigliera comunale Lara De Silvestro, il presidente del Consorzio operatori turistici Michele De Toni e la rappresentante della neo nata Pro loco Nadia Pramaor.

Premiato Renato Cocchetto, che 58 anni fa ha conosciuto Alleghe grazie a un soggiorno in casa della signora Emilia Giolai, in località Frena, e da allora è sempre tornato, dicendosi «innamorato del territorio». Lo ha detto espressamente, leggendo una lettera affettuosa nella quale ha raccontato come è arrivato ad Alleghe. Premio a Lidia Sabaini e Renzo Zerbato (di Lavagno, Verona) che da mezzo secolo sono ospiti degli hotel Coldai e Montanina. E riconoscimento anche per Rosella Bianchelli e Michelino Benedetto (che non hanno potuto partecipare alla cerimonia), da 56 anni fissi all’hotel Posta di Caprile, dopo un viaggio dalle Marche.

Il ”Premio fedeltà Amici di Alleghe” è stato voluto dall’amministrazione De Toni già dal 2019 e sta diventando sempre più un appuntamento fisso. «Naturalmente le nuove tendenze della vacanza difficilmente consentiranno di raggiungere questo genere di traguardi» sottolinea il sindaco. «A maggior ragione è giusto premiare chi ci sceglie da tanti anni, dimostrando legame e attaccamento al territorio. Per un piccolo comune con la vocazione turistica come il nostro, è importante sapere che stiamo lavorando nella giusta direzione. E la fedeltà dei turisti è sicuramente una buona cartina di tornasole».

Anche il presidente del Consorzio durante la cerimonia ha evidenziato come il modo di fare vacanza sia cambiato: «È così già da tempo e la tendenza del turista è quella di visitare mete diverse» ha spiegato Michele De Toni. «Dobbiamo essere bravi a proporre sempre cose nuove e fidelizzare i nostri turisti».

La rappresentante della Pro loco si è soffermata invece sull’attività che il nuovo sodalizio vuole portare avanti: «L’obiettivo, in sinergia con l’amministrazione comunale, è quello di far vivere i paesi del nostro Comune con iniziative culturali, musicali e, perché no, di folclore, coinvolgendo sia i residenti sia gli ospiti».

