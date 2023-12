Portogruaro. A Natale il concorso per le vetrine più belle: vince quella che ottiene più like su Facebook

PORTOGRUARO - Mostre, laboratori per bambini, Festa di Capodanno in piazza e Camminata delle Befane.

Sono alcune delle iniziative inserite nel programma "La Magia del Natale a Portogruaro", promosso dal Comune. Tra i primi eventi in calendario, l'apertura di "Eyes to Feel - the bare soul", la mostra collettiva della Biennale di fotografia che verrà inaugurata domani, alle 17, alla Galleria Ai Molini. La mostra vede la partecipazione degli artisti internazionali Marie Le Gall, Laura Sgherri, Jesse Van Den Berg e Lydia Metral. La settimana successiva è in programma in Duomo il concerto "Note di Natale" con il Coro polifonico "La Martinella" (venerdì 15, alle 20.45). Sabato 16 sarà interamente dedicato ai bambini: in biblioteca, sia al mattino che al pomeriggio, verranno organizzati laboratori per tutte le età. La sera, alle 20.45, nella chiesa di Sant'Agnese, concerto "Natale con..." che vedrà protagonista il Coro NOIncanto. Lunedì 18, alle 21, sarà la Chiesa dei Santi Luigi e Cristoforo a ospitare un altro concerto di Natale, con il Coro Santa Cecilia-Musicultura. Sabato 23, alle 18, in Municipio, "Concerto Fai musica in famiglia", mentre mercoledì 27, alle 17, al Teatro Russolo va in scena "Lo Schiaccianoci", spettacolo per famiglie a ingresso libero con la Compagnia Teatrale Nemesis.

CAPODANNO

Il 31 dicembre, torna in Piazza della Repubblica, a partire dalle 21, il Capodanno 2024 con Radio Peter Pan. L'anno nuovo inizierà come sempre con il concerto dell'Orchestra di Fiati della Fondazione Santa Cecilia, in programma alle 17 al Russolo. Venerdì 5 gennaio torna anche la Camminata delle Befane, organizzata dalla Asd Hills Nordic Walking e dalla Pro Loco: partenza alle 16 da via Roma a Concordia. All'arrivo in Piazza della Repubblica cioccolata calda, vin brulè e dolciumi. In centro sarà allestito il tradizionale presepe a cura della Pro Loco. Confcommercio Portogruaro ha intanto lanciato il nuovo contest per premiare la vetrina natalizia più bella dal titolo "Vetrine d'Incanto". Il concorso a premi è riservato agli operatori economici che, entro il 13 dicembre, invieranno il modulo di adesione agli uffici dell'associazione: basterà inviare una fotografia in formato digitale della propria vetrina a ascomportogruaro@confcom.it. Tutte le immagini saranno pubblicate sulla pagina Facebook di Confcommercio PortogruaroBibioneCaorle tra il 14 e il 18 dicembre: la classifica finale sarà determinata dai "mi piace" che le foto delle singole vetrine riceveranno. Requisito per partecipare al contest è che i partecipanti mantengano la vetrina allestita e immutata fino al 6 gennaio. In palio buoni spesa di 500, 200 e 100 euro da spendere nelle attività commerciali associate a Confcommercio. L'iniziativa è realizzata con il contributo di Bcc Pordenonese e Monsile.