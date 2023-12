TREVISO - Profumi di cannella e cioccolata calda si fondono con quello dell’abete. L’atmosfera natalizia si respira in tutta la provincia, tra luminarie e i caratteristici mercatini che si insediano tra palazzi, parchi e lungo le vie, animando i grandi e piccoli centri e proponendo oggetti d’artigianato, decorazioni e addobbi a tema o prelibatezze. Iniziando da Treviso, domenica 10 e 17 dicembre, il Natale arriverà in Borgo Cavour con il tradizionale Natale in Borgo.

A Castelfranco, tutti i weekend fino al 7 gennaio, si svolge l’8. edizione di “Natale sotto le Mura” con una trentina di casette in legno nei giardini lato Piazza Giorgione, che offrono specialità enogastronomiche e artigianali. Il mercatino è raggiungibile da una navetta gratuita che parte dal parcheggio del Foro Boario e dal piazzale della Coop di via Valsugana. Torna domani e fino al 7 gennaio a Conegliano il Villaggio di Natale, mercatino con 16 stand enogastronomici tra viale Carducci, viale Mazzini, Corso Vittorio Emanuele II e Piazza Cima. Il 17 dicembre, dalle 10 alle 18, Corte delle Rose ospita la versione natalizia di “Mercante in Corte”. Una giornata dedicata al riuso e all’artigianato, con tante idee regalo. Il suggestivo borgo medievale che fa da cornice al castello di Collalto a Susegana, il 16 e 17 dicembre ospita la prima edizione del mercatino di Natale con più di 35 espositori con creazioni artigianali e hobbistiche. Per i più piccoli la casa di Babbo Natale e laboratori. Nei weekend di dicembre il centro storico di Cison di Valmarino si anima con il tradizionale mercatino “Stelle a Natale” con le casette e i concerti a tema, mentre sarà possibile incontrare Babbo Natale che consegna caramelle a tutti i bambini. Nella vicina Follina, con l’Abbazia millenaria e dove l’acqua diventa musica, dall’8 al 10 dicembre si terrà il mercatino “Colori d’Inverno”. San Zenone degli Ezzelini ha organizzato in Villa Marini Rubelli il mercatino e altri eventi natalizi il 10 dicembre dalle 930 alle 18.30. Lo stesso giorno è previsto anche il mercatino di Natale a Portobuffolè. A Cornuda in Piazza Giovanni XXIII, dalle 8 alle 18, ci sarà il Mercatino Natalizio delle Tradizioni Popolari, dell’Artigianato Artistico e delle Opere d’Ingegno Creativo. Dalle 9 alle 19 sono aperti i Mercatini di Natale in corso Mazzini, via Serena e via Fra’ Giocondo a Montebelluna. Il centro storico di Asolo accoglierà l’8 dicembre hobbisti, artigiani e piccoli produttori, e alle 17 ci sarà l’accensione dell’albero con le voci del Coro della Cattedrale di Asolo, che si esibiranno in un repertorio di canzoni della tradizione natalizia. E lo stesso giorno torna a Motta di Livenza il mercatino di artigianato e antiquariato in piazza, mentre il 9 e 10 “dolce &salato” con dolciumi e altri prodotti alimentari, e il 17 mercatino di Natale in piazza Luzzati con articoli natalizi, festival dei libri dei bambini. Nella Rotonda di Badoere, il 17 dicembre si terrà Mostra dell’Artigianato e della Creatività in versione natalizia. Artigiani con le loro creazioni fatte a mano saranno disposti per tutta la piazza e daranno prova della loro manualità anche in loco. Tcbf e New Age di Roncade presentano Diy Xmas Market Vol. 2. Un coloratissimo mercatino domenica 10 dalle 15 alle 21 dove trovare le più spigliate realtà di autoproduzione, fai da te, fumetti, illustrazioni, abbigliamento, accessori. All’insegna dell’idea originale e della creatività per Merry Fabrica, il 16 e 17 dicembre Fabrica di Villorba apre le porte per shopping, workshop, mostre, musica, street food.