TREVISO - Un lungo rientro. In aereo ci avrebbero messo poco più di un'ora e mezza. Ma alla fine i ragazzi del turistico Mazzotti, assieme ai docenti accompagnatori, hanno dovuto prendere il pullman per rientrare dal soggiorno linguistico a Berlino, affrontando un viaggio di 14 ore. Non c'erano altre soluzioni a fronte dello sciopero di aerei e treni che sta paralizzando la Germania. Ieri praticamente tutti gli aeroporti tedeschi sono rimasti bloccati. E così la scuola di via Tronconi ha deciso di inviare due pullman Gran Turismo direttamente da Treviso.



IL COMMENTO

«Vista la situazione di completa chiusura degli aeroporti - spiega la preside Anna Durigon - abbiamo preferito organizzare subito il rientro per non far rimanere i ragazzi altri giorni a Berlino ed avere poi difficoltà nella riproposizione del volo». Sono due i gruppi del Mazzotti che negli ultimi 15 giorni hanno trascorso il soggiorno linguistico a Berlino. Entrambi composti da classi del triennio che studiano il tedesco. Ieri per loro era arrivato il momento di tornare a Treviso. Già mercoledì, però, era stato annunciato l'annullamento dei voli prenotati con Ryanair e EasyJet a causa dello sciopero degli operatori addetti al servizio di sicurezza. Da qui la scelta del turistico Mazzotti di non attendere oltre, con tutte le incognite del caso, mandando dei pullman per riportare a casa i ragazzi. Il primo gruppo, quello che sarebbe dovuto tornare con Ryanair, è partito ieri pomeriggio dall'istituto Inlingua di Kleisstrasse. Arriverà nel piazzale davanti al Mazzotti all'alba di oggi, verso le 6. Mentre il secondo partirà da Berlino questa mattina, a bordo di un altro pullman. L'arrivo in via Tronconi è previsto verso le 22.30 di questa sera. Non esattamente una passeggiata. Ma tant'è. Quest'ultimo gruppo alla fine passerà una notte in più nella capitale tedesca. «Viene assicurata una notte di permanenza presso le famiglie ospitanti, in collaborazione con la scuola estera Inlingua, in aggiunta al calendario previsto» specificano dall'istituto turistico. Senza difficoltà, insomma. L'aeroporto Canova ieri ha inevitabilmente registrato la cancellazione dei volo Ryanair da Berlino che era atteso per le 11.30. Stesso discorso per i voli EasyJet che erano attesi per le 11.20 e per le 17.10 nello scalo Marco Polo di Venezia. E oggi la situazione dovrebbe essere identica. Mentre gli aerei in partenza ieri sia dall'aeroporto di Treviso che da quello di Venezia verso la stessa Berlino sono decollati normalmente.