Ryanair, prezzi dei voli più alti del 10% questa estate: la colpa è di Boeing? O'Leary: «Ritardi nelle consegne»

Stangata in vista per chi sognava di andare in vacanza con un volo low cost. Ryanair ha fatto sapere che i passeggeri dovranno pagare tariffe più alte quest'estate a causa dei ritardi nella consegna dei nuovi aerei Boeing. L'amministratore delegato Michael O'Leary ha affermato che questo inconveniente limiterà la capacità dei passeggeri, riporta la Bbc. Di conseguenza - ha spiegato - quest’estate i prezzi dei biglietti Ryanair potrebbero essere fino al 10% più cari.

Ryanair, perché i prezzi dei voli potrebbero aumentare?

Il Ceo della compagnia low cost ha detto che una consegna di 57 aerei Boeing 737 8-200 era prevista entro marzo, ma l'azienda ritiene che solo 40-45 velivoli potrebbero arrivare in tempo per la stagione estiva. La previsione originale di Ryanair per il 2024 (fino a marzo 2025) era quella di trasportare 205 milioni di passeggeri, rispetto ai 183,5 milioni dell'anno precedente. «Con meno aerei - ha detto O'Leary - forse dovremo passare da 205 milioni a 200 milioni di passeggeri», generando di conseguenza «un ambiente tariffario più alto in tutta Europa». Al contrario, «se la capacità aumentasse, le tariffe si abbasserebbero».

La compagnia aerea irlandese, inoltre, ha registrato un crollo degli utili nel terzo trimestre dell'anno finanziario 2023/2024 a causa dell'aumento dei costi, in particolare del cherosene. Il timore che i nuovi aerei possano non arrivare sembra fondato, dal momento che Boeing - dopo l'incidente del 737 Max dell'Alaska Airlines - è sottoposta a una serie di controlli molto stringenti che ne stanno in qualche modo rallentando la produttività.