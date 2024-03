Boeing 737 Max perde una ruota dopo il decollo, paura a bordo: pilota costretto ad atterraggio di emergenza​

Ennesimo incidente per un Boeing 737 Max: un esemplare della United Airlines è uscito di pista finendo sull'erba all'aeroporto George Bush di Houston.

I 160 passeggeri e i sei membri dell'equipaggio non sono rimasti feriti, hanno abbandonato l'aereo e sono stati accompagnati in autobus al terminal, hanno riferito la Faa e la United. L'aereo era partito da Memphis. La United ha detto che sposterà l'aereo non appena sarà possibile, mentre la Faa ha fatto sapere che indagherà sull'incidente.

